A Nintendo foi afetada pela valorização do iene e desaquecimento na demanda, apresentando nesta quinta-feira o pior lucro operacional de primeiro trimestre em cinco anos. Apesar disso, a empresa manteve sua previsão de lucro para o ano.

O lucro da companhia contraiu para um nível não observado desde antes do lançamento do Wii, em 2006. A queda no lucro veio por uma retração global no mercado de videogames e por uma queda inesperada nos valores de produtos em dólar e euro nos Estados Unidos e Europa, que compõem 80% das vendas da Nintendo.

“A força do iene atingiu o lucro”, disse Soichiro Fukuda, analista do Citigroup Global Markets, em Tóquio.

A Nintendo teve de reduzir preços e sacrificar margens para sustentar as vendas. A empresa compete com Sony e a Microsoft e vem passando por uma diminuição na popularidade do portátil DS e do Wii.

A empresa manteve previsão de lucro operacional 10% menor no ano fiscal até março de 2011 para 320 bilhões de ienes. O consenso de mercado é de 305 bilhões de ienes. A fabricante japonesa também deixou inalterada a previsão para o ano inteiro, de vendas de 18 milhões de Wiis e 30 milhões de DS.

A Nintendo disse que o lucro operacional de abril a junho caiu para 23,3 bilhões de ienes (266,4 milhões dólares) contra 40,4 bilhões de ienes. A previsão de ganhos da companhia feita em maio não tinha antecipado uma taxa média de 95 ienes por dólar e 120 ienes por euro. Entre abril e junho, a média foi de 92 ienes por dólar e 117 por euro.

Nos Estados Unidos, maior mercado único da Nintendo, as vendas da indústria de games caíram 8% no ano, a 19,7 bilhões de dólares, de acordo com a empresa de pesquisa NPD .

No primeiro trimestre, as vendas da indústria caíram todos os meses, incluindo uma queda de 26% em abril, segundo a NPD.