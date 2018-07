A Nintendo está confiante de que seu videogame Wii está à altura da concorrência da Microsoft e da Sony e afirmou que não se sente pressionada a reinventar seu console, pioneiro no setor de jogos com sensores de movimento nos controles.

O presidente-executivo da companhia japonesa, Satoru Iwata, afirmou que, apesar da desaceleração no crescimento das vendas do aparelho, o Wii continua forte e atualizações de jogos populares como Metroid, Donkey Kong e Wii Party manterão as boas vendas.

Mas a Nintendo também compreende a importância de ter produtores terceirizados de jogos do seu lado desde o começo, como ocorreu com o Nintendo 3DS — console portátil em 3D anunciado pela companhia na terça-feira, 15.

“Não acho que há necessidade de substituir o Wii imediatamente. Mas, claro, no futuro essa necessidade vai surgir”, disse Iwata, segundo seu tradutor, nos bastidores da feira de games E3, em Los Angeles.

O Wii — que conta com um controle que pode ser usado como raquete de tênis ou taco de beisebol — popularizou videogames com sensor de movimento, atraindo um mercado de jogadores casuais aos games nos últimos anos.

(REUTERS)