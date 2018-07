Tentando superar um ano fraco em vendas em 2010, a Nintendo apresenta nesta quarta-feira, 19, mais detalhes sobre o console portátil 3Ds, seu principal lançamento após o Wii, que inaugurou uma era de controles com sensores de movimento e games casuais, isto é, jogos voltados para todas as idades.

A partir das 12h (horário de Brasília) a empresa de games realiza dois eventos paralelos em Nova York, voltado para o mercado americano, e em Amsterdã, na Holanda, para o mercado europeu. O evento na Holanda terá transmissão online ao vivo, pelo endereço http://live.nintendo3ds.nintendo-europe….. Em Nova York, porém, não houve nenhum anúncio em relação a transmissão pela internet.

A expectativa é de que a Nintendo mostre outros detalhes sobre o 3Ds, primeiro console portátil a incorporar a tecnologia 3D que não requer óculos, incluindo o preço do aparelho para os Estados Unidos e Europa, onde deve começar a ser vendido em março. No Japão, o 3Ds já tem data definida para o início de vendas — 26 de fevereiro — e custará 25 mil ienes (cerca de R$ 510).

Alguns blogs e sites de tecnologia especulavam que a Nintendo poderia surpreender apresentando um console que também funcione como celular, o que seria um golpe na concorrente Sony, que está desenvolvendo um celular-console sob a marca do seu portátil PSP. Por enquanto, porém, se trata apenas de especulação.

No Japão, a Nintendo já adiantou uma lista de 45 jogos que estarão disponíveis para o 3Ds nos primeiros meses após o lançamento, entre eles, The Sims 3, Nintendogs + Cats, Winning Eleven Soccer 3D, Super Street Fighter IV 3D Edition, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Asphalt 3D (veja a lista completa).

Apesar da extensa lista de games em 3D, ainda há dúvidas se a tecnologia (que custa a ser aceita pelos consumidores de TV) será suficiente para fazer os consumidores de games trocarem seus consoles convencionais, games para smartphones, PCs ou mesmo seus Nintendo Dsi (a versão anterior do portátil) para comprar o 3Ds.

Outro golpe foi o recente alerta anunciado pela Nintendo de que o 3Ds pode afetar o desenvolvimento da visão em crianças com 6 anos ou menos, o que pode criar dúvidas sobre a verdadeira vantagem da tecnologia.

Entre outras novidades, o 3Ds terá duas câmeras na parte traseira para fazer fotos em 3D e uma conexão Wi-Fi para conectar não apenas à internet, mas também a outros Nintendo 3Ds para que os jogadores possam competir entre si com seus portáteis.

De acordo com a empresa de pesquisa de mercado NPD Group, as vendas totais de games em 2010 (incluindo consoles, games em geral, aplicativos para celular e tablets, aluguéis de jogos e downloads pagos) deve ficar entre US$ 15,4 bilhões e US$ 15,6 bilhões. O número representa um ano estável, com um possível pequeno declínio no total de vendas, se comparado com 2009.

