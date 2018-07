Nintendo 2DS custará menos do que o 3DS; movimento é resposta ao lançamento do Xbox One e do PlayStation 4

SÃO PAULO – A Nintendo apresentou nesta quarta-feira, 28, o videogame 2DS, um novo aparelho portátil, mais simples e barato do que o 3DS, que será lançado nos Estados Unidos por US$ 130 (R$ 305) em 12 de outubro. A fabricante japonesa também reduziu o preço do seu principal videogame, o Wii U, no mercado norte-americano. O aparelho, lançado no fim de 2012, por US$ 350, passará a ser vendido por US$ 300 (R$ 705) no país a partir de 20 de setembro. O valor é para a versão “Deluxe”, a mais avançada, com armazenamento interno de 32 gigabytes e acessórios extras.

Foto: Reprodução

Os anúncios da Nintendo são feitos em um momento que a empresa passa a enfrentar uma concorrência maior da Microsoft e da Sony. Tanto o Xbox One (da Microsoft) quanto o PlayStation 4 (da Sony) começam a ser vendidos no fim do ano e vão estar no centro das atenções dos consumidores de games durante a temporada de compras de Natal.

A Nintendo espera que uma redução de preço do Wii U e um novo videogame portátil “de entrada” (mais barato) possam chamar a atenção daqueles consumidores que preferirem gastar menos. Enquanto o Wii U custa agora US$ 300 nos EUA, o Xbox One será vendido por US$ 500 (R$ 1.175) e o PlayStation 4, por US$ 400 (R$ 940).

“A Nintendo tem hoje uma das linhas de videogame mais fortes e mais diversas da nossa história”, disse o presidente da Nintendo para a América, Reggie Fils-Aime, em comunicado. “Estamos tornando mais acessíveis e baratas as experiências únicas da Nintendo. Independentemente de como e o que você joga, a Nintendo está presente.”

A empresa não indicou se a redução de preço será adotada no Brasil ou se o videogame 2DS também será lançado aqui. No Brasil, o Xbox One terá preço sugerido de R$ 2,2 mil e também chega em novembro. O preço do PS4 no País ainda não foi divulgado, mas o aparelho será lançado na mesma data que chega no mercado europeu: 29 de novembro.

O 2DS será capaz de rodar os mesmos jogos do Nintendo 3DS e traz muitas das características dele, como duas telas com sensor de toque. A principal diferença é que ele não roda os jogos em três dimensões, como o 3DS, e apenas em 2D.

