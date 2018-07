Divulgação Game será gratuito, mas quem quiser jogar seu conteúdo completo terá de pagar.

A Nintendo quer provar que está mesmo de olho no mercado de smartphones: na tarde desta quarta-feira, 7, a empresa revelou ao mundo Super Mario Run, jogo para celulares e tablets com o encanador bigodudo. O anúncio foi feito durante um evento da Apple em São Francisco, com direito à presença de Shigeru Miyamoto, criador de personagens como Mario, Donkey Kong e The Legend of Zelda.

O game será lançado primeiro no iOS, em dezembro, mas a Nintendo já confirmou que pretende lançar Super Mario Run em dispositivos Android. "Pelos últimos 30 anos, Mario sempre encontrou novos lugares para evoluir e continuar sua jornada. Agora, ele tem um novo objetivo: o iPhone", disse Miyamoto.

Super Mario Run jogo terá dois modos de competição: num deles, você deverá correr com o encanador por diversas fases, tentando capturar a maior quantidade possível de moedinhas – gênero bastante comum dentro dos dispositivos móveis, parecido com jogos como Temple Run e Subway Surfers. No outro, o modo de batalha, o jogador terá de bater os recordes dos amigos para conquistar a simpatia dos Toads, simpáticos cogumelos que habitam o universo do encanador bigodudo.

Segundo Miyamoto, o game será gratuito, mas para jogar todo o seu conteúdo, será necessário pagar um preço fechado. De acordo com o executivo da Nintendo, o game não terá microtransações – ou seja, compras dentro do app com itens e habilidades especiais. Os gráficos do jogo são baseados na última versão de Super Mario lançada pela Nintendo – New Super Mario Bros. U, para o Wii U, de 2012.

Veja abaixo o primeiro vídeo de gameplay de Super Mario Run.

Negócios. Super Mario Run é o segundo jogo mobile lançado pela Nintendo – o primeiro, Miitomo, já esta disponível no Brasil. Isso para não falar em Pokémon Go, sucesso criado pela Niantic e pela Pokémon Company – companhia da qual a Nintendo tem um terço das ações.

Com o anúncio de Super Mario Run, as ações da Nintendo derão um salto no mercado noturno da bolsa de Tóquio, com valorização de 23%. No entanto, a empresa também anunciou que vai atrasar o lançamento de seus dois próximos jogos para celulares, baseados nas séries Animal Crossing e Fire Emblem. Previstos para o final do ano, os games serão lançados apenas em março de 2017.