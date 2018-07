A CES, Consumer Eletronic Show, maior feira de eletrônicos do mundo, divulgou recentemente que a Nintendo, que já há alguns anos não monta um estande no evento, iria finalmente voltar a participar e erguer seu espaço aberto aos jornalistas e mostrar suas novidades – a principal, provavelmente, o Nintendo 3DS e seus games. Mas era boato. Por meio de sua assessoria , a CES informou que a fabricante do Wii não terá um estande público, apenas uma sala reservada onde irá promover reuniões. A edição 2011 da feira acontece entre os dias 6 e 9 de janeiro.

Realizada anualmente em janeiro, em Las Vegas, a CES é a maior feira de tecnologia do mundo. Na edição de 2010, 110 mil pessoas percorreram os pavilhões que trouxeram como tendência as televisões 3D e o estabelecimento dos netbooks. A influência da feira no mercado é grande: ao anunciar que passaria a negociar smartphones com a operadora Verizon, as ações da Palm subiram 10%.

