Miyamoto na entrega do British Academy Games Awards, em Londres, em março de 2010. FOTO: Max Nash

TÓQUIO – A Nintendo negou nesta quinta-feira, 8, uma reportagem que afirma que Shigeru Miyamoto, em geral considerado como o mais influente projetista de videogames do planeta, renunciaria de seu atual cargo e passaria a desempenhar papel menor na companhia.

A revista Wired entrevistou Miyamoto, 59, criador de séries populares de videogames como Super Mario Bros e The Legend of Zelda, e revelou que ele teria declarado na entrevista que deseja se aposentar e trabalhar em projetos menores, transferindo suas responsabilidades a designers mais jovens.

“Isso é uma completa inverdade”, disse um porta-voz da Nintendo. “Parece ter havido um mal entendido. Ele vem dizendo há muito que deseja treinar a nova geração.” ”Miyamoto não tem a intenção de se aposentar. Não se preocupem, por favor”, acrescentou.

As ações da Nintendo caíram a 11,04 mil ienes, ou 2%, na quinta-feira, ante queda de 0,7% no índice Nikkei.

Qualquer sinal de que a empresa possa perder Miyamoto seria um novo revés para a Nintendo, que dominou o setor de videogames por anos com seu console Wii e o portátil DS.

“Ele é um astro no desenvolvimento de vídeos e consoles”, disse Dan Sloan, autor de um livro sobre a sigilosa companhia japonesa.

A Nintendo vem enfrentando dificuldades devido ao insucesso de seu novo portátil 3DS, lançado em fevereiro, em função da feroz concorrência gerada por celulares inteligentes e computadores tablets, e é provável que as incertezas econômicas na Europa e nos Estados Unidos representem novo obstáculo para a companhia na importante temporada de compras de fim de ano.

A influência de Miyamoto no setor é tamanha que analistas costumam perguntar sobre seus hobbies mais recentes, a fim de tentar vislumbrar os jogos aos quais ele pretende se dedicar. A notícia de sua aposentadoria causou um dilúvio de mensagens no Twitter e blogs de tecnologia.

“Em nosso escritório, venho dizendo recentemente que quero me aposentar”, afirmou o site da Wired, citando a entrevista que Miyamoto concedeu com a ajuda de um intérprete.

“Não estou dizendo que vou abandonar completamente o desenvolvimento de videogames. Mas quero me aposentar de meu cargo atual”, teria dito ele segundo a Wired.

