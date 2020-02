Nintendo/ Divulgação Nos estandes, os viajantes poderão jogar em consoles do Nintendo Switch.

Após anunciar a construção do seu primeiro parque temático no Japão, a Nintendo vai inaugurar salas de espera temporárias, em aeroportos selecionados dos Estados Unidos. A ideia é que os passageiros possam aproveitar o tempo livre antes do embarque, para jogar alguns de seus games mais famosos.

Ao todo, apenas quatro aeroportos dos Estados Unidos foram selecionados para receber os estandes da Nintendo. São eles: o Dulles International Airport - em Washington D.C., o Tacoma International Airport - em Seattle, o O’Hare International Airport - em Chicago e Dallas Love Field Airport - no Dallas.

A iniciativa, que faz parte de uma ação comercial da empresa, que trazer mais ‘diversão’ aos voos dos passageiros. "Esperamos que os viajantes descubram que o Nintendo Switch e o Nintendo Switch Lite são ótimos companheiros para suas viagens", disse Nick Chavez, vice-presidente sênior de vendas e marketing da Nintendo para América.

"Passar um tempo com os jogos da Nintendo nos salões ‘On The Go’ dará às pessoas a oportunidade de começar ou terminar suas jornadas com um sorriso", concluiu.

Disponíveis para os gamers, estarão títulos como Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Mario Party, Tetris 99 e The Legend of Zelda: Breath Of The Wild. Os games poderão ser jogados em consoles Nintendo Switch - que até o momento, já vendeu mais de 52 milhões de unidades.

No entanto, para quem se animou com a iniciativa, saiba que ela não vai durar por muito tempo. Os estandes da Nintendo estarão disponíveis apenas entre os dias 13 e 29 de março. Ainda não há informações se a ação será prolongada e nem se aeroportos de outros países também vão receber espaços equipados com consoles da gigante de games.

Timothy Clary/AFP Nintendo Switch: console virou um hit da gigante da games.

Mimos

Se o passatempo não é o bastante para convencer os viajantes a dar uma passadinha no local, a Nintendo também vai oferecer alguns ‘mimos’ para quem se aventurar em algum de seus jogos.

Entre os brindes que serão ofertados, estão um um papel de embrulho (que serve para embalar e proteger a mala) e um cupom de desconto no valor de US$ 10 da Target, que pode ser aplicado na compra de itens da Nintendo acima de US$ 75.

E quem quiser levar um console para a viagem - mas estiver sem espaço na mala, a Nintendo tem a solução: a empresa vai entregar o produto em até dois dias, para o endereço que for informado pelo viajante.