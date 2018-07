Marca foi atingida nos EUA um ano depois do lançamento do console portátil

SÃO PAULO – A Nintendo chegou à marca de 4,5 milhões de 3DS nos Estados Unidos um ano após o lançamento, vendas quase duas vezes mais rápidas que as do modelo anterior, o DS, informou a fabricante nesta terça-feira, 6.

A Nintendo vendeu mais de US$ 1,2 bilhão em jogos, hardwares e acessórios desde o lançamento do 3DS, que não requer o uso de óculos especiais para 3D. Isso se compara aos US$ 540 milhões em vendas nessas categorias no primeiro ano do DS no mercado.

As vendas do 3DS caíram logo após o lançamento do aparelho, o que fez a companhia cortar o preço em cerca de 30% menos de seis meses depois e ter prejuízo em cada aparelho, algo que a Nintendo se orgulhava no passado de não fazer.

O vice-presidente-executivo de vendas e marketing da Nintendo, Scott Moffitt, disse em entrevista que as vendas do 3DS estavam dentro do previsto pela companhia.

“Nós provavelmente teríamos previsto um percurso diferente, mas se considerarmos o ano como um todo o sistema está cumprindo o prometido”, afirmou Moffitt.

A Nintendo lançará o console Wii U -sucessor do bem-sucedido Wii- no fim do ano nos Estados Unidos, Japão, Austrália e Europa, depois de apresentar a versão final de teste na feira de videogames E3, em junho, em Los Angeles.

/ Reuters