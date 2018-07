A empresa vendeu 4,5 millhões de unidades do Wii e 4 milhões do portátil 3DS

O portátil 3DS, da Nintendo. FOTO: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

EUA – A Nintendo vendeu mais de 12 milhões de unidades de seus videogames nos Estados Unidos em 2011, afirmou a empresa nesta terça-feira, 3.

No mesmo período, a companhia japonesa comercializou nos EUA mais de 4,5 milhões de unidades do seu videogame Wii, cujo controle é sensível a movimentos, e mais de 4 milhões de unidades do portátil 3DS, que permite ao jogador visualizar imagens 3D sem o uso de óculos.

Já a família do portátil DS teve mais de 3,4 milhões de unidades vendidas em 2011. Segundo a empresa, o resultado fez com que a base instalada do Wii avançasse para 39 milhões de aparelhos e a do Nintendo DS para 51 milhões.

A Nintendo citou os jogos Super Mario 3D Land e Mario Kart 7, para 3DS, e The Legend of Zelda: Skyward Sword, para Wii, como títulos que tiveram destaque nas vendas do ano passado.

