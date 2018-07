A cada segundo, 14 pessoas no mundo são vítimas de algum tipo de crime, segundo a Norton

SÃO PAULO – O Brasil é um dos países mais atingidos por crimes eletrônicos. 80% dos adultos já sofreram algum tipo de dano – o Brasil empata com a Índia e só perde para a China, Rússia e África do Sul. Os números foram divulgados nesta terça-feira, 20, pela empresa de segudança Norton.

—-

Segundo Adam Palmer, consultor de cibersegurança da Norton, o alto percentual demonstra que “nos países emergentes a proteção na internet está distante da realidade dos internautas”. Segundo ele, no País 69% das pessoas não usam qualquer tipo de ferramenta de segurança.

Os cibercrimes custam ao País US$ 63,3 bilhões por ano – 17% do total gasto no mundo.

A cada segundo, 14 pessoas no mundo são vítimas de algum tipo de crime. São um milhão de vítimas por dia. No Brasil, 77 mil.

Houve um aumento de 42% na vulnerabilidades em celulares desde 2009. Segundo a empresa, os cibercriminosos agora estão focando nos dispositivos móveis – celulares e tablets.

No País, mais da metade dos entrevistados disseram não usar nenhum tipo de proteção nos celulares.

Em 2009, a empresa contabilizou 115 vulnerabilidades em celulares. O número subiu para 163 em 2010, e pode quintuplicar em 2011.

—-

