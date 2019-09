Giovanna Wolf/Estadão Apple anunciou mudanças nos preços dos iPhones antigos

Após o evento desta terça, 10, no qual lançou três novos modelos de iPhone, a Apple reduziu o preço de modelos antigos à venda no Brasil. A empresa também aposentou alguns modelos com 256 GB de armazenamento.

O iPhone XR teve um corte de R$ 900 nos dois modelos ainda à venda. O modelo de 64 GB caiu de R$ 5.200 para R$ 4.300 e o de 128 GB caiu de R$ 5.500 para R$ 4.600. O iPhone XR de 256 GB, que custava R$ 6.000, não está mais à venda na loja brasileira.

O iPhone 8 de 64 GB teve queda de R$ 600, de R$ 4.000 para R$ 3.400. O modelo de R$ 256 GB, que custava R$ 4.800, foi substituído por um de 128 GB que custa R$ 3.700. O mesmo ocorreu com o 8 Plus de 256 GB, que custava R$ 5.400. Ele deu lugar a um modelo de 128 GB de R$ 4.300. O modelo de 64 GB caiu de R$ 4.600 para R$ 3.900.

É comum a redução nos preços de modelos antigos, mas a substituição de modelos 256 GB por 128 GB pode estar atrelada à alta do dólar. Em 9 de novembro de 2018, a moeda americana tinha cotação de R$ 3,75. Nesta terça 10, a moeda opera na faixa de R$ 4,10.

Além disso, deixaram de ser vendidos na loja da Apple o iPhone 7, o iPhone 7 Plus, o iPhone XS e o iPhone XS Max. A companhia confirmou ao Estado, porém, que os modelos indisponíveis em sua loja oficial continuarão à venda no varejo.

Apple Watch

O Apple Watch também teve reduções de até R$ 1.000. O Series 3 caiu de R$ 2.900 para R$ 2.000 na versão sem celular. A versão com conexão à rede móvel caiu de R$ 3.900 para R$ 2.900. O Series 4 deixou de ser vendido na loja da empresa.