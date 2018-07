Governo vai encorajar companhias a admitirem falhas de segurança em suas redes e compartilharem experiências

LONDRES – A Grã-Bretanha tentará aumentar suas defesas contra ataques virtuais ao encorajar companhias a superar as relutâncias em admitir falhas de segurança em suas redes, compartilhando, assim, experiências entre elas, informou o governo nesta sexta-feira, 25.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Companhias de cinco setores estratégicos – defesa, telecomunicações, finanças, farmacêutico e energia – vão participar de um projeto piloto com o governo a partir de dezembro para compartilhar informações sobre ciberataques e ameaças a seus negócios.

A Grã-Bretanha, onde 6% do Produto Interno Bruto é gerado a partir da internet, diz que os crimes virtuais estão sendo cometidos em uma “escala industrial” e custam à economia 27 bilhões de libras (US$ 42 bilhões) por ano.

Redes do governo estão sob o fogo cruzado de mais de 20 mil e-mails nocivos todos os meses.

O governo espera que este “hub” de segurança ligando empresas e governo levará a uma maior transparência quanto a ameaças na Internet e dará mais eficácia para se proteger delas.

Uma autoridade britânica disse que o envolvimento do governo significaria que as companhias podem relatar ciberataques sem revelar suas identidades, uma preocupação que tem resultado em silêncio de muitas empresas.

O piloto, parte de um projeto de 650 milhões de libras (US$ 1 bilhão) com duração de quatro anos, também ajudará a aumentar a proteção para infraestrutura crítica de uma ameaça iminente partindo de grupos militantes, explicou o governo.

O vírus cibernético Stuxnet, por exemplo, atribuído a Israel e aos EUA, atacou o programa nuclear do Irã e mostrou o potencial de se realizar ataques em equipamentos essenciais através do ciberespaço.

/ REUTERS