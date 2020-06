Mike Blake/Reuters Comentário do fundador da Tesla contra a Amazon surgiu na última quinta-feira, 4

O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, afirmou nesta quinta-feira, 4, que a Amazon deveria ser desmembrada em várias empresas. O comentário surgiu no Twitter, em resposta a um autor que teve a publicação de seu livro negada pela plataforma, citando o presidente da empresa, Jeff Bezos.

"Isso é loucura, Jeff Bezos" disse em um tuíte. "Chegou a hora de desmembrar a Amazon. Monopólios são errados!", continuou Musk. Detalhe: o tuíte polêmico vem dois dias depois de ele afirmar que estava fazendo uma pausa no uso da rede social.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong! — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2020

Alex Berenson, autor do livro "Verdades não relatadas sobre a covid-19 e lockdowns", compartilhou uma captura de tela, onde mostra uma mensagem da recusa da Amazon em registrar sua obra no sistema, alegando incompatibilidade com as diretrizes. Na temática sobre a crise causada pelo coronavírus, o livro do ex-repórter do The New York Times aborda seus pensamentos sobre a doença, afirmando que as reações foram exageradas e que o número de mortos não é tão alto quanto dizem as autoridades.

Em nota ao site americano Business Insider, a Amazon afirmou que o livro foi retirado da plataforma por engano e que será instalado novamente na biblioteca.//COM REUTERS