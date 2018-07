Além de incluir um botãozinho que retwitta automaticamente os posts, a nova funcionalidade de retweet também exibe na linha do tempo os avatares de todo mundo que retwittou determinada mensagem. Foi acrescentado também ao menu o link Retweet, que mostra os retweets dos seus contatos, os seus e tudo o que você escreveu que foi publicado por outros usuários.

No Twitter, um monte de gente já está reclamando do novo visual da timeline, que mostra o emissor original do tweet e as informações sobre quem retwittou o post. É possível, inclusive, optar por não ver retweets de determinados usuários. Mas como todas as mudanças de interface em redes sociais, deve ser apenas questão de tempo para que os usuários se acostumem.