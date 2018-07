Reuters Conferência anual de desenvolvedores da Apple existe desde 1983, mas só ganhou o nome atual - WWDC - em 2006

O WWDC, conferência anual de desenvolvedores da Apple, acontecerá na próxima semana, entre os dias 13 e 17 de junho na cidade norte-americana de São Francisco, na Califórnia. Como acontece todo ano, muitos rumores já começam a circular sobre o que será apresentado pela empresa comandada por Tim Cook. Entre as principais apostas está a nova versão do sistema operacional iOS, com uma assistente pessoal Siri mais avançada. Além disso, a empresa deve renovar sua linha de MacBooks Pro.

Tradicionalmente, a Apple apresenta seus novos sistemas operacionais durante a conferência dos desenvolvedores. Apesar de não ter muitos detalhes do lançamento do iOS 10, fontes próximas acreditam que o novo sistema irá oferecer novos recursos para o Apple Pay, serviço de pagamento móvel da companhia, permitindo que usuários realizem pagamentos direto no navegador Safari e, até mesmo, por meio de mensagens no iMessage.

Além disso, espera-se que, com o novo sistema, chegue um novo SDK (kit de desenvolvimento) para a Siri. Com ele, o funcionamento da assistente pessoal passaria a ser integrado com apps de terceiros e não apenas com o sistema. Com isso, a Siri ganharia novos recursos, não necessariamente desenvolvidos pela empresa. Os novos recursos poderiam ajudar a Apple a equiparar sua assistente pessoal à de concorrentes, como a Alexa e o Google Assistante -- este último, recém-anunciado pelo Google.

Também é esperado que a empresa apresente uma linha reformulada de MacBooks Pro. A empresa deve anunciar dois notebooks, com telas de 13 e 15 polegadas. A novidade deve ficar por conta do sensor de impressão digital, o Touch ID, que é velho conhecido dos usuários do iPhone. Será a primeira vez que a companhia, que tem sede em Cupertino, na Califórnia, vai colocar um sensor do tipo em um computador. Um design mais enxuto para os computadores também deve se tornar realidade.

Novo MacOS. É esperada, também, uma grande reformulação nos sistemas operacionais dos computadores da Apple. Assim como nos dispositivos móveis, a Siri poderá integra-la com aplicativos para comandar músicas e vídeos, por exemplo.

Alguns rumores também apontam para a possibilidade de que o sistema operacional ganhe uma versão do iTunes com Apple Music — completamente reinventado e com novo design. O sistema também deve desbloquear a tela automaticamente quando o usuário se aproximar com um iPhone ou Apple Watch.

O sistema operacional para relógios WatchOS inteligentes também deverá ganhar novos recursos, como suporte à Siri.

Mensagens. Um rumor bem mais fraco, mas com muitas pessoas torcendo à favor, é o anúncio do app de mensagens iMessage, disponível hoje para iOS, para o sistema operacional Android, do Google. Muitos veem esse lançamento como uma forma da empresa barrar a chegada do Allo, aplicativo de mensagens anunciado na Google I/O, e aumentar sua competitividade com serviços de terceiros, como o WhatsApp. A Apple não confirma as informações.