As descobertas de Kao “abriram caminho à tecnologia da fibra óptica que é hoje utilizada em quase todas as comunicações telefônicas e de dados”, disse o comitê, enquanto a parceria entre Boyle e Smith produziu “um sensor de imagens digitais que se tornou um olho eletrônico em todos os domínios da fotografia”.

“Eu me vejo todos os dias quando dou um passeio e vejo todas estas pessoas utilizando estes pequenos aparelhos de fotos digitais. Gosto de pensar no lado bom, no fato de que as pessoas podem agora ver o que acontece em nossa sociedade e alertar a opinião sobre os problemas potenciais”, explicou Boyle em uma mensagem enviada em agradecimento ao prêmio de 980 mil euros que dividirá com seu parceiro. A outra metada ficará para Kao.