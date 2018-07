O Greenpeace divulgou sua lista anual das empresas que fabricam componentes eletrônicos menos poluentes do mundo. Em primeiro lugar se manteve a fabricante finlandesa de celulares Nokia. Em último está a Nintendo, empresa japonesa que produz consoles e games.

Os pontos que mantiveram a Nokia como a empresa mais verde no ramo dos eletrônicos foram a eliminação total de alguns compostos químicos em seus novos produtos e a promessa do CEO da empresa de cortar em 30% a emissão de CO2 das fábricas localizadas em países industrializados.

Já a Nintendo continua zerando em todos os critérios de desperdício de energia e as emissões de CO2 da empresa só vêm aumentando. A posição contrasta com o esforço da empresa de se manter como politicamente correta: DS para ajudar os estudantes na escola e crianças com diabetes e Wii para manter um coração mais saudável. Mas e o meio-ambiente?

A lista:

Nokia

Sony Ericsson

Philips

Motorola

Apple

Panasonic

Sony

HP

Sharp

Dell

Acer

LG Eletronics

Samsung

Toshiba

Fujitsu

Microsoft

Lenovo

Nintendo