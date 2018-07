Segundo ele, a Nokia está aberta para que outras empresas vendam aplicativos de localização para seus telefones. Alguns fabricantes de GPS vendem programas desse tipo para o iPhone, o que seria uma saída. Confira a entrevista completa abaixo, feita por e-mail.

Segundo os dados da Canalys, 51% dos celulares com GPS são da Nokia, mas qual a participação do serviço de mapas da Nokia neste mercado?

Infelizmente não possuímos essa informação, mas temos uma estimativa de que, com os 10 modelos disponíveis hoje, já temos 20 milhões de usuários globalmente.

Outros serviços de mapas atrapalham o crescimento do Ovi Mapas?

Não. Desde 2007 apostamos no GPS no celular, quando embarcamos o primeiro receptor GPS em um aparelho móvel. Hoje, temos o maior portfólio de aparelhos com navegação na indústria brasileira e mundial. Logicamente, o usuário tem a opção de escolher o serviço que melhor lhe agrada. Mas acreditamos firmemente que oferecemos uma solução completa de navegação, ainda mais agora, com o Ovi Mapas incluindo navegação orientada por voz de graça.

Quais as dificuldades para popularizar o uso de mapas no celular, principalmente no Brasil?

Trata-se de uma questão cultural. Vivemos o mesmo momento quando decidimos embarcar câmeras nos telefones – na ocasião, nem todos achavam que um celular com câmera seria fabricado em larga escala. Estamos em um período de mostrar as pessoas a importância e benefícios da navegação móvel – em grandes cidades ou viagens, por exemplo. Com a decisão da Nokia, oferecemos uma solução completa de navegação GPS de graça para uma série de aparelhos no mundo, aumentando assim a escala consideravelmente.

A iniciativa de liberar a navegação guiada nos celulares foi decidida junto com a Navteq? Isso não pode ser uma ameaça à empresa, já que os fabricantes de GPS, clientes da Navteq, podem se sentir ameaçados pela Nokia.

O anúncio da Nokia não causa nenhum impacto direto ao negócio principal da Navteq. Na verdade, ele reflete a crescente integração entre as soluções de mapas líderes da Navteq com as capacidades da Nokia. O foco primário da Navteq é fornecer conteúdo de mapas premium que permitam o uso de aplicativos de alta performance. A Nokia fornece uma funcionalidade de navegação que pretende familiarizar as pessoas com o GPS.

Acreditamos firmemente que, ao habilitar navegação para carros e pedestres para todos nossos aparelhos com GPS de forma gratuita para consumidores, criaremos uma escala muito maior de localização social – uma oportunidade de negócio para todos os consumidores na cadeia de valores, não apenas para a Nokia.

Usando nossa escala, nós podemos agora criar uma forma nova de navegação para carros e pedestres enquanto ao mesmo tempo criamos um modelo de negócios, ao vender aparelhos premium embarcados com serviços premium para as massas. Isso está alinhado com a aquisição da Navteq pela Nokia. Em qualquer cadeia de valor, um grande custo fixo de ativos de baixo custo como mapas é melhor “administrado” pela empresa com a maior escala.

Fabricantes de GPS poderão vender aplicativos de navegação para Nokia, assim como fazem no iPhone?

A Nokia realizou a aquisição da Gate 5 em 2006 e da Navteq no fim de 2008 e, portanto, possui sua própria solução de mapas, ao contrário de muitos competidores. Mas estamos abertos para o desenvolvimento de aplicativos baseados em soluções LBS – Located Based Solution.

A navegação guiada terá uma API aberta para desenvolvedores de aplicativos assim como o Ovi Maps?

Sim, tanto para a navegação a pé como para a de carro. A Nokia estimula o desenvolvimento, por meio do Forum Nokia, com mais de 4 milhões de participantes (sendo 50 mil deles brasileiros) de aplicativos que usem soluções GPS. Esses aplicativos, inclusive, poderão ser disponibilizados na Ovi Loja.

Quantos celulares com navegação guiada gratuita imagina que estarão disponíveis no Brasil até o fim do ano ou até o fim do primeiro semestre?

Até o final de abril, serão sete modelos ao todo, incluindo os dois já disponíveis hoje, o Nokia 5800 Comes With Music e Nokia 6710 e nas próximas semanas o N97.

O que acontece com quem pagou pela licença do Nokia Maps? Serão ressarcidos?

Os consumidores que recentemente ativaram suas licenças de navegação agora terão ainda mais: tanto em cobertura geográfica (de país ou regional para global), bem como em termos de licença (de 1 ano de duração para ilimitado). Nós não somos capazes de oferecer qualquer reembolso, mas todas as licenças existentes continuam válidas. Eles podem optar por manter sua versão existente (Ovi Mapas 3.0) ou atualizar para uma nova de graça, no site www.nokia.com