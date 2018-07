A Nokia, maior fabricante mundial de celulares em volume, apresentará novos modelos de smartphones na próxima semana em seu encontro anual com a indústria, numa tentativa de assegurar aos investidores que a empresa está no caminho da recuperação.

A empresa, cujos lucros e preço da ação despencaram nos últimos anos, aposta agora na renovação de sua linha de smartphones, que pode salvar a carreira do cambalido presidente-executivo, Olli-Pekka Kallasvuo.

A fabricante irá revelar em Londres seu novo modelo E7, que vem com uma tela sensível ao toque e teclado completo, segundo disseram à Reuters duas fontes com conhecimento direto dos planos.

A Nokia mostrará ainda seu novo modelo N8, o primeiro celular a usar o novo software Symbian 3, juntamente com outros novos smartphones, afirmaram as fontes.

O N8 – apresentado em abril com previsão de chegar ao mercado este mês – destaca-se entre os concorrentes por sua câmera de 12 megapixels, mas tem um processador mais lento que o do Galaxy S da Samsung e o iPhone.

“Conforme o N8 começa a ser distribuído e outros aparelhos são mostrados, a Nokia espera criar os alicerces de sua recuperação, dada a leva de produtos competitivos chegando ao mercado neste momento”, disse o diretor de pesquisa da CCS Insight, Ben Wood.

A Nokia tem cerca de 40% do mercado de smartphones com seu programa Symbian, mas perdeu a liderança entre os modelos mais caros para aparelhos de uso mais fácil da Apple e da Research in Motion (RIM).

A incapacidade da Nokia de desenvolver com sucesso celulares mais avançados, que oferecem margem de lucro maior, afetou o lucro da empresa e o preço da ação nos últimos anos. O preço da ação da Nokia caiu ao redor de 30% desde meados de 2007, quando o iPhone chegou ao mercado.

/TARMO VIRKI (REUTERS)