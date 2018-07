Nokia quer oferecer aparelhos em todas as faixas de preços, para atingir a maior quantidade de consumidores possível.

BARCELONA – Enquanto no Brasil chegam os modelos 620, 820 e 920, a Nokia apresenta na Mobile World Congress dois outros modelos da mesma família, o 520 — apontado como o smartphone mais barato do mundo atualmente — e o 720, versão que atende o público que não quer pagar tão caro por um aparelho com boas especificações. A empresa finlandesa explica a diversidade de modelos argumentando que quer oferecer aparelhos em todas as faixas de preços, para atingir a maior quantidade de consumidores possível.

—-

FOTO: Murilo Roncolato/ESTADÃO

O Lumia 520, que chega por 139 euros (abaixo dos 185 euros do modelo 620), algo em torno de US$ 183. Vem com 8GB de armazenamento (expansível a 64 GB e mais 7GB na nuvem, pelo SkyDrive), tela sensível (os expositores da Nokia usavam luvas grossas para demonstrar a sensibilidade elevada do touchscreen) de 4,3 polegadas. O 720 segue com as mesmas especificações, além de uma câmera traseira de 6,7 MP, outra frontal de 1,3 MP, flash LED e carregador wireless. O modelo 720 sai por 249 euros (US$ 328).

Para usar o carregador, equipado com NFC, o aparelho deve estar com uma capa feita pela Nokia. Em seu estande, a empresa produzia capas personalizadas com uma impressora 3D da MakerBot.