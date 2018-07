Nokia brinca de futurologia e apresenta vídeo sobre 2015

O Link está em Helsinque, na Finlândia, para a cobertura do evento The Way We Live Next 3.0, da Nokia. A Nokia apresentou um vídeo promocional onde apresenta suas expectativas tecnológicas para o ano de 2015. Confira abaixo:

11/11/2009 | 18h50