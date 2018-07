A Nokia, maior fabricante mundial de celulares, reforçou sua disputa de patentes com a Apple nesta sexta-feira ao incluir o iPad, aprofundando a batalha legal entre as duas concorrente em smartphones.

As empresas foram aos tribunais no ano passado com a Nokia enfrentando a Apple, que entrou no ramo de celulares somente em 2007, mas conseguiu uma fatia razoável de mercado no crescente segmento de smartphones.

A companhia finlandesa, por outro lado, perdeu mercado em smartphones e assustou investidores no mês passado ao atrasar uma atualização de seu software para celulares, crucial em sua luta contra a Apple.

A Nokia afirmou nesta sexta-feira que abriu processo em um tribunal de Wisconsin, Estados Unidos, alegando que o iPhone e o iPad 3G violam cinco patentes importantes da Nokia.

As patentes não haviam sido relacionadas em processos anteriores da Nokia contra a Apple e relacionam tecnologias de fala e transmissão de dados, usando dados de posicionamento em aplicativos e inovações nas configurações de antena.

“Ao mover um processo em outro Estado a Nokia está fazendo outro movimento em seu complexo jogo de xadrez de propriedade intelectual com a Apple”, disse Ben Wood, diretor de pesquisa na CCS Insight.

“Nesse caso é interessante vê-la selecionando áreas de patentes como projeto de antena, em que ela desenvolveu competência durante muito anos”, disse Wood.