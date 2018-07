A Nokia finalmente entrou na briga? Na terça-feira, 27, a empresa revelou detalhes do seu primeiro smartphone integrado ao sistema Symbian 3, o N8, que deve (ou pelo menos pretende) competir com o iPhone e Blackberry.

Semana passada a Nokia cortou sua previsão de lucro e remarcou para terceiro bimestre do ano as vendas dos aparelhos com o Symbian 3, fazendo com que suas ações caíssem.

Symbian 3, a galinha dos ovos de ouro da Nokia, ainda não foi apresentado a jornalistas, e a empresa espera que recupere um pouco do mercado que perdeu com os novos rivais que surgiram como Apple, Microsoft e HTC. “A Nokia está reagindo ao alarme de incêndio que começou a soar”, garante Jarí Honko, analista da Swedbank,

“O Symbian 3 é uma evolução e não uma revolução. É um primeiro passo nos esforços da Nokia de voltar a ter credibilidade no mercado de celulares”, disse Bem Wood, principal pesquisador do CCS Insight.

Assim, a esperança da Nokia irá custar 370 euros e virá com uma câmera de 12 megapixels e, como o iPhone, vem com uma bateria fixa.

Três anos após o lançamento do iPhone, a Nokia ainda não apresentou um concorrente a altura. A última grande tacada da empresa no setor foi em 2006 com o N95.

“A expectativa é que a Nokia endureça o jogo para os rivais, mas só saberemos se isso irá acontecer quando forem publicados as primeiras análises independentes do N8”, disse Honko da Swedbank.

A primeira análise do novo smartphone, publicada por Eldar Murtazin em seu blog, criticou o N8. “É a mesma coisa que já vimos, com algumas pequenas mudanças na funcionalidade”, escreveu Murtazin. O blogueiro russo ainda completa: “A impressão é que os rivais da Nokia a confundiram, sabotaram-na e destruíram sua marca. É única explicação possível”.