Cortes são nas unidades da Finlândia, Hungria e México na medida em que empresa transfere trabalhos para a Ásia

HELSINQUE – A fabricante de telefones celulares Nokia planeja cortar mais 4 mil postos de trabalho nas unidades na Finlândia, Hungria e México, na medida em que transfere os trabalhos para a Ásia na tentativa de cortar custos. A unidade da empresa em Manaus não sofrerá cortes.

Os cortes de 8% da força de trabalho da divisão de telefones elevam o total de cortes planejados no grupo para mais de 30 mil.

A companhia sob o comando de Stephen Elop disse em um comunicado que os cortes aconteceriam em etapas durante o ano. A fabricante tem revisado suas operações desde que anunciou o fechamento da unidade na Romênia, em setembro do ano passado.

A Nokia informou que reduzirá 2.300 postos de trabalho na Hungria, cerca de 1.000 na Finlândia e o restante no México. A empresa afirmou ao site Engadget que não fará demissões em sua unidade brasileira, localizada em Manaus.

Em 26 de janeiro, a companhia registrou uma queda de 73% nos lucros do quatro trimestre após as vendas de seus novos telefones com sistema operacional Windows não conseguirem ganhar espaço frente ao domínio do iPhone, da Apple, ou de compensar o declínio de seus smartphones mais antigos.

A Nokia anunciou em abril do ano passado que cortaria 7 mil empregos e revelou cortes de mais 3,5 mil em setembro. O braço de equipamentos de rede Nokia Siemens anunciou cortes de 17 mil funcionários.

/ com REUTERS