A Nokia interrompeu o desenvolvimento de seu primeiro smartphone com o sistema operacional MeeGo antes mesmo do lançamento do aparelho, duas fontes da indústria afirmaram nesta quarta-feira.

Um porta-voz da Nokia se recusou a comentar o assunto.

A plataforma MeeGo era considerada como uma arma fundamental para a Nokia na batalha contra Apple e Google no mercado de smartphones. O sistema operacional foi criado no início do ano passado por meio da união das plataformas baseadas em Linux da Nokia e da Intel, Maemo e Moblin.

Analistas afirmam que a Nokia ainda pode apresentar o equipamento com o MeeGo, mesmo que não esteja finalizado, durante evento com investidores em Londres, na sexta-feira, ou em coletiva de imprensa em Barcelona, no domingo.

