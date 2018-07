A NSN vem perdendo espaço no mercado desde os cortes de preços praticados pela líder no setor, a Ericsson, e pelas chinesas, como a ZTE

HELSINQUE – A Nokia e a Siemens abandonaram suas tentativas de vender uma participação na joint venture Nokia Siemens Networks (NSN) após o fracasso de negociações com fundos de private equity nos últimos 12 meses.

A NSN, segunda maior fabricante de aparelhos de rede sem fio, tem lutado para registrar lucros desde sua formação em 2007, afetada pela queda nos gastos de operação e pelos cortes de preços praticados pela líder do mercado Ericsson e pelas chinesas, como a ZTE.

A Nokia e a Siemens conversaram com várias gestoras de fundos de private equity durante um ano, tentando vender uma fatia da joint-venture, mas no mês passado o Wall Street Journal relatou que as conversas fracassaram.

