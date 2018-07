A Nokia indicou no texto ter denunciado a Apple no tribunal americano de Delaware porque o “iPhone da Apple viola as patentes da Nokia sobre as normas GSM, UMTS e LAN sem fio”, tecnologias chave da telefonia móvel. De acordo com o comunicado, a denúncia envolve um total de dez patentes que tratam de transferência de dados sem fio, codificação de voz, segurança e encriptação. “(Todas) são infringidas pelos modelos do iPhone da Apple desde que o iPhone foi lançado em 2007″, diz o texto.

O sucesso do iPhone prejudicou de forma considerável a Nokia, cuja parte do mercado retrocedeu. A empresa enfrenta dificuldades para encontrar seu lugar no ramo de telefones inteligentes (smartphones).

Procurada pela reportagem, a Apple está tomando conhecimento da ação e ainda não se pronunciou.

COM INFORMAÇÕES DA AFP