Após aquisição da Motorola Mobility pelo Google, a desvalorizada Nokia pode ser a próxima na lista de compras das grandes empresas

HELSINQUE – As ações da Nokia chegaram a subir mais de 10% nesta segunda-feira, 15, depois que o anúncio de compra da Motorola Mobility pelo Google reanimou as expectativas sobre uma oferta pela fabricante finlandesa de celulares.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

As ações da Nokia caíram em cerca de 45% desde o início do ano, o que despertou especulações de que poderiam estar baratas a ponto de atrair uma oferta de aquisição. A empresa, no passado líder no segmento de celulares inteligentes, vem perdendo mercado tanto nos aparelhos de maior preço quanto nos modelos mais baratos.

O Google anunciou que pagará US$ 12,5 bilhões em dinheiro pela Motorola Mobility. A oferta equivale a US$ 40 por ação, o que representa 63% de ágio sobre o fechamento das ações da companhia na sexta-feira.

“Esse preço é um alerta quanto ao baixo preço das ações da Nokia. E se você estiver pensando em patentes, é a Nokia que tem uma carteira realmente forte”, disse Jari Honko, analista do Swedbank. “Minha expectativa é de que isso reforce as especulações quanto à possibilidade da Nokia se tornar alvo de aquisição.”

Um operador que trabalha na Suíça afirmou que a transação do Google “melhorou bastante o sentimento do mercado” quanto às ações da Nokia, que mostravam alta de 9% às 14h47 (horário de Brasília).

O valor de mercado da Nokia na sexta-feira passada era de 14 bilhões de euros. Se o ágio oferecido pelo Google for aplicado, e desconsideradas as dívidas, a Nokia teria valor de mais de 23 bilhões de euros (US$ 32 bilhões).

Tanto a Microsoft, que tem uma parceria com a Nokia para novos celulares, quanto a Samsung Electronics são vistas pelo mercado como possíveis compradoras.

A Nokia não comentou sobre os rumores de aquisição, mas disse que um acordo entre o Google e a Motorola ajudará sua parceria com a Microsoft. A Nokia decidiu alguns meses atrás adotar o sistema operacional Windows em lugar de sua plataforma software MeeGo, que será abandonada.

“Isso pode se provar um grande catalisador para o ecossistema Windows Phone”, afirmou James Etheridge, porta-voz da Nokia, em um email. Ele também afirmou que Nokia e Microsoft estão colaborando sobre carteiras de propriedades intelectuais.

/Reuters