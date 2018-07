A Nokia Siemens Networks vai comprar as operações de equipamento de rede de telecomunicações da Motorola por 1,2 bilhão de dólares, obtendo um mercado cativo na América do Norte e tomando o segundo lugar no mercado de dados móveis.

A Nokia Siemens Networks — uma joint venture de igual participação da Nokia e da Siemens — tem sofrido para gerar lucro no mercado de 82 bilhões de dólares afetado pela recessão.

Sob a presidência-executiva de Rajeev Suri, a empresa começou a buscar crescimento de forma mais agressiva e contra-atacar a líder Ericsson e a chinesa Huawei . O acordo com a Motorola ajudará a empresa a superar a Huawei.

A Nokia Siemens tentou montar uma posição na América do Norte através de uma aquisição no ano passado, mas perdeu dois grandes leilões de ativos do combalida canadense Nortel: um para a Ericsson e outro para a Ciena.

A companhia sofreu para conseguir um maior mercado na América do Norte por si; suas receitas na região encolheram 9 por cento no primeiro trimestre do ano para 153 milhões de euros (198,5 milhões de dólares), correspondendo a apenas 6 por cento do total do grupo.

/REUTERS