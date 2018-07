Stephen Elop, CEO da empresa, destacou a paixão de Jobs pela “singeleza e a elegância”

HELSINQUE – O executivo-chefe da finlandesa Nokia, Stephen Elop, lamentou nesta quinta-feira, 6, o falecimento do co-fundador da Apple, Steven Jobs, a quem qualificou de “um autêntico visionário” no mundo da inovação tecnológica.

—-

“A paixão de Steve pela singeleza e a elegância deixa a todos nós um legado que irá perdurar por gerações. Hoje, meus pensamentos e os de todos os que trabalham na Nokia estão com seus amigos e parentes”, afirmou Elop em um breve comunicado.

Foto de Jobs é exibida em loja da Apple em Helsinque, na Finlândia. FOTO: Jarno Mela/Reuters

Jobs revolucionou o mercado da telefonia celular em 2007, com o lançamento do primeiro modelo de iPhone, e em poucos anos transformou a Apple no principal rival da Nokia no segmento dos smartphones.

Graças à crescente popularidade do iPhone, a companhia de Jobs tirou a Nokia do posto de maior fabricante mundial de smartphones no segundo trimestre deste ano, ao vender 20,3 milhões de aparelhos, 3,6 milhões mais que a gigante finlandesa, segundo a empresa de consultoria Strategy Analytics.

Em 2009, Apple e Nokia travaram uma longa batalha legal sobre supostas violações de propriedade intelectual de ambos os lados.

Jobs e Elop puseram fim à chamada “guerra das patentes” em junho deste ano, quando as duas companhias assinaram um acordo para retirar todos os processos mediante o pagamento de uma indenização da Apple à Nokia.

/ EFE

—-

