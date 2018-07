SÃO PAULO – A Nokia começa a vender no Brasil o Nokia 208 nesta segunda-feira, 3. Seria apenas mais um lançamento de baixo custo caso o celular não prometesse uma bateria que dure 20 dias em modo stand-by, uma surpresa em tempos que as cargas de energia parecem durar cada vez menos.

Com sistema operacional Asha, compatibilidade com dois chips SIM e conectividade 3G, o aparelho será fabricado em Manaus e chega ao mercado de todo o País por R$ 299. É uma tentativa da Nokia de se aproximar do mercado de celulares de baixo custo, um dos que mais crescem no País.

De acordo com dados da consultoria IDC, o terceiro trimestre de 2013 representou aumento de 20% na venda de smartphones no Brasil, face ao mesmo período de 2012. Segundo outra pesquisa, realizada pela Abinee, a previsão é de que mais de 50 milhões de smartphones sejam vendidos no Brasil em 2014.