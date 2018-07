Modelo 1020 da série com sistema Windows Phone será apresentado nesta quinta-feira

Nokia Lumia 1020 FOTO: Reprodução

HELSINQUE – A Nokia deve lançar um smartphone com câmera de 41 megapixels nesta quinta-feira, 11, apostando na óptica avançada para compensar os recursos de marketing escassos e aplicativos de telefonia limitados. Uma foto do aparelho (ao lado) foi postada no Flickr por Joe Belfiore, vice-presidente corporativo do Windows Phone.

Analistas, no entanto, estão céticos de que uma nova câmera para o smartphone Lumia será suficiente para a empresa finlandesa recuperar a participação de mercado perdida para as rivais Samsung e Apple.

Muitos deles disseram que a Nokia precisa de um marketing mais agressivo para seus aparelhos –um desafio difícil em função de suas minguantes reservas de caixa, após anos de vendas fracas e a decisão deste mês de comprar a participação da Siemens em sua joint venture de equipamentos.

Contratado em 2010 para impulsionar a ex-líder em telefones celulares, Stephen Elop, presidente-executivo da Nokia, apostou o futuro da empresa em smartphones com o sistema operacional da Microsoft Windows Phone.

Apesar dos aparelhos mais simples ainda representarem a maioria das vendas de celulares da Nokia, os smartphones são vistos como cruciais para sua sobrevivência por causa de suas margens e em função da crescente demanda por acesso à Internet e da tendência dos consumidores de optar por modelos mais baratos, feitos por fabricantes asiáticos.

O novo telefone revelado na quinta-feira deverá ser o mais avançado da linha Lumia. A Nokia já tem uma câmera de 41 megapixels no modelo 808 PureView, mas o modelo é executado na plataforma Symbian, que será eliminada.

