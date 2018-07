FOTO: DIVULGAÇÃO

O smartphone E7, da Nokia, fará sua estreia, com atraso, esta semana. Com o lançamento, a fabricante tentará recuperar a fatia no mercado de smartphones perdida para a Apple e para o Google.

A Nokia postergou o lançamento do aparelho top de linha E7, programado para dezembro, “para assegurar a melhor experiência de uso possível ao usuário”.

O E7 é semelhante ao modelo N8, mas possui um teclado físico deslizante. O N8 também chegou ao mercado com atraso e, após o lançamento, a Nokia admitiu que alguns dos aparelhos tinham problemas com a bateria.

O N8 e o E7 são os mais importantes smartphones que rodam a nova versão do Symbian, sistema operacional da fabricante.

A Nokia afirmou que já começou a fazer a distribuição do E7 e que ele irá à venda esta semana.

Uma fraca oferta de smartphones e problemas com o software eram vistos como as principais razões para que a Nokia substituísse seu presidente Olli-Pekka Kallasvuo por Stephen Elop, da Microsoft, em setembro.

Elop deve revelar seu plano para renovar a estratégia da companhia esta semana.

