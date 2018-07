??? O sistema operacional baseado em Linux não deve ser continuado. Nokia deve investir apenas em Windows para 2011

O novo modelo foi apresentado hoje em Cingapura. FOTO: Heikki Saukkomaa (Reuters)

CINGAPURA – O presidente-executivo da Nokia, Stephen Elop, revelou nesta terça-feira um novo celular inteligente acionado por um sistema operacional que a companhia pretende abandonar, decisão a qual, segundo analistas, vai condenar o novo modelo à obscuridade.

Antes líder inconteste no setor telefones celulares, a Nokia perdeu terreno rapidamente no mercado de smartphones diante do Iphone, da Apple, e dos aparelhos equipados com o sistema operacional Android, do Google. Além disso, na ponta mais barata do mercado, a Nokia está perdendo clientes para rivais asiáticos como a chinesa ZTE e a indiana Micromax.

Durante uma conferência de telecomunicações em Cingapura, Elop reiterou que a Nokia lançaria seu primeiro celular inteligente acionado pela plataforma Windows, da Microsoft, ainda este ano, na mesma apresentação em que revelou o celular inteligente N9, que utiliza um sistema operacional chamado MeeGo.

O modelo –primeiro e último que a empresa lançará com este sistema operacional– conta com tela que cobre toda a superfície do aparelho e com comando sensível ao toque.

“Parece sem fundamento lançar um aparelho como o N9 com uma plataforma que foi descartada pela direção da empresa,” afirmou Didier Scemama, analista do RBS em Londres, em nota de pesquisa.

Elop afirmou que o N9 era parte do esforço da Nokia para introduzir “uma experiência emocionante em termos de interface, design industrial e plataforma para programadores.”

“Nossa estratégia primária para smartphones terá foco nos modelos equipados com Windows,” disse Elop, que trocou a Microsoft pela Nokia no ano passado.

“Tenho confiança de que lançaremos nosso primeiro modelo com a plataforma Windows neste ano, e que começaremos a embarcar grande volume desses produtos em 2012,” disse.

A plataforma MeeGo –novidade em um mercado dominado por Apple e Google– surgiu em fevereiro de 2010, combinação do software Linux Maemo, da Nokia, com o Moblin, da Intel, também baseado no software de fonte aberta Linux.

A Nokia abandonou o projeto há quatro meses.

