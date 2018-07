Atrás na corrida dos smartphones, empresa aposta em aparelhos mais simples; Asha 501 deve chegar ao Brasil no 3º trimestre

SÃO PAULO – Nesta quinta-feira, 9, o presidente-executivo da Nokia, Stephen Elop, revelou o Asha 501, smartphone de U$ 99 que será vendido em mais de 90 países – incluindo o Brasil. O lançamento foi feito em Nova Delhi, na Índia, país que ilustra a aposta da empresa na tentativa de recuperar o terreno perdido – os mercados emergentes.

O novo modelo da Asha, linha média de celulares da empresa, oferece acesso à internet por redes 2G e tem tela sensível ao toque, com aplicativos já instalados para sites populares de mídias sociais e mais recursos do que os modelos anteriores, que não tinham as funções de um smartphone completo.

Com design inspirado na colorida linha Lumia, o aparelho tem tela de 3 polegadas com resolução de 320 pixels por 480 pixels, um único botão “voltar” e pesa 98 gramas. A câmera tem 3,2 megapixels e vem com um cartão de memória de 4 GB. O presidente-executivo também anunciou uma reformulação da plataforma de software da Asha, na esperança de convencer mais desenvolvedores a produzir aplicações para a linha.

O Nokia Asha 501 estará disponível para cerca de 60 operadoras e distribuidores em mais de 90 países. O preço sugerido é de US$ 99. De acordo com a empresa, o modelo que chegará ao Brasil é o Nokia Asha 510 Dual SIM, com previsão de início de vendas no terceiro trimestre de 2013 nas lojas físicas e online da Nokia, além dos principais varejos.

Corrida. A Nokia está apostando que telefones de baixo custo com internet vão ajudá-la a recuperar o terreno perdido em mercados emergentes cruciais, depois de ficar para trás na corrida mundial de smartphones.

Elop, contratado em 2010 para recuperar a fabricante de celulares que antes era dominante, está sob pressão. A controversa decisão de mudar para o software Windows da Microsoft ainda está para dar resultados significativos após dois anos, com os acionistas nesta semana dizendo que o executivo deveria reconsiderar a estratégia.

Embora mais pessoas estejam comprando celulares com funcionalidades de computador, a maioria dos aparelhos que a Nokia vende são telefones convencionais. Seu fracasso para lucrar com o boom de smartphones no ano passado fez com que cedesse seu reinado de 14 anos como principal fabricante de telefones do mundo para a sul-coreana Samsung.

“O mercado está se movendo inegavelmente em direção aos smartphones – embora a Índia possa estar se movendo a um ritmo mais lento do que o da China, mas ainda é o caso”, disse a analista da empresa de pesquisa Canalys, Jessica Kwee, baseada em Cingapura.

Embora a Nokia tenha visto vendas vigorosas de seus smartphones Lumia com Windows, ainda tem apenas uma participação de 5% em um mercado global de smartphones dominado por Samsung e Apple.

/Com REUTERS

