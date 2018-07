Empresa finlandesa estreia no mercado de tablets e anuncia chegada do Instagram para Windows Phone

ABU DHABI – A Nokia revelou seu primeiro tablet e dois smartphones com tela grande no evento anual Nokia World, em Abu Dhabi nesta terça-feira, 22.

O tablet Lumia 2520, de 10 polegadas, junto com os phablets Lumia 1520 e 1620, ambos com 6 polegadas, estão entre os últimos produtos desenvolvidos pela empresa finlandesa para competir com Apple e Samsung, antes de ter feito a decisão de vender seus negócios de dispositivos móveis para a Microsoft.

Os novos aparelhos usam o sistema operacional da Microsoft Windows Phone e enfrentarão forte competição dos smartphones de telas grandes da Samsung e da Apple, que deve revelar iPads mais rápidos e finos nesta terça-feira.

O novo tablet da Nokia tem tela HD de 10,1 polegadas, conexão 4G e Wi-Fi e câmera de 6,7 megapixels. O sistema operacional será o Windows RT 8.1. O dispositivo virá com diversos aplicativos da empresa, como o HERE Maps, de mapas e navegação, e Nokia Video Director, para edição de vídeos. O aparelho vem ainda com duas entradas USB. O lançamento está previsto para o quarto trimestre de 2013, com preço sugerido de US$ 499, antes dos impostos, para os mercados iniciais de Estados Unidos, Reino Unido e Finlândia.

A empresa anunciou também a chegada do aplicativo Instagram para a plataforma Windows Phone, uma antiga reclamação de usuários. Além do app de fotos, chegam aos sistema operacional dos Lumias Papyrus, inNote e Vine.

