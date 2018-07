Aparelho será vendido a US$ 249 a partir de janeiro na Ásia; no Brasil, ele chega no primeiro trimestre

ESTOCOLMO – A finlandesa Nokia anunciou nesta quarta-feira o lançamento do smartphone Lumia 620, o terceiro aparelho da empresa com a versão mais recente do Windows para smartphones, o Windows 8.

Segundo o Blog Nokia, o Nokia Lumia 620 é mais compacto do que seus irmãos, o Lumia 920 e 820, e tem design pensado para permitir mais agilidade de manuseio do aparelho com uma só mão.

O aparelho será vendido a US$ 249,00 na Ásia a partir de janeiro e é uma opção mais acessível em relação a outros Lumia com Windows. Em seguida, o aparelho será comercializado também na Europa e no Oriente Médio.

No Brasil, a expectativa é de que o Nokia Lumia 620 esteja à venda já no primeiro trimestre de 2013.

