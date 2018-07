Presidente executivo da Nokia, Stephen Elop, negou rumores de que empresa finlandesa mudaria sede para os EUA

HELSINQUE – Stephen Elop, primeiro não-finlandês a dirigir a Nokia, minimizou rumores, neste domingo, 18, de que a companhia poderia transferir sua sede de Espoo, subúrbio de Helsinque, para os Estados Unidos.

“Enquanto eu for presidente, a sede fica em Espoo”, disse Elop à rádio YLE. “É nossa casa, nosso sentido de pertencimento.”

Elop, que é canadense, deixou seu posto de presidente da divisão de empresas da Microsoft em setembro de 2010 para a liderança da Nokia.

A companhia, desde então, cortou milhares de empregos na Finlândia, aumentando temores de que poderia também transferir a sede da empresa.

