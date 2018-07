Nokia mostra celular rodando SNES

A Nokia publicou um vídeo do seu supercelular N900, à venda na Europa e nos EUA, rodando um emulador do antigo videogame Super Nes, com jogos Super Mario World e Super Mario Bros. 3. A iniciativa para demonstrar o poder de processamento do telefone, porém, poderá trazer consequência para o fabricante. De acordo com o site Edge, a Nintendo irá investigar se o uso do emulador configura violação de direitos autorais.

29/11/2009 | 17h02

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo