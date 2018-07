Nokia mostra nova interface para celular

A Nokia deu uma amostra de como será a cara dos seus telefones em 2010. Em um evento, o fabricante demontrou algumas telas do novo Symbian, o sistema usado nos seus telefones. Pelo que deu para ver, a versão demonstrada é para celulares com tela de toque, com programas flutuantes na tela (widgets), como no Android, o sistema do Google para celulares.

03/12/2009 | 18h55

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo