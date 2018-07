A Nokia está negociando um acordo com a Microsoft para utilizar o sistema operacional da empresa de software em seus celulares, informou nesta quinta-feira, 10, uma reportagem do jornal Wall Street Journal.

Fontes próximas à empresa asseguraram ao jornal que, caso o acordo seja fecha a tempo, o presidente-executivo da Nokia, Stephen Elop — que há cinco meses era presidente da divisão empresarial da Microsoft — , poderia anunciar a parceria a um grupo de investidores ainda nesta sexta-feira, 11, em Londres.

A Nokia, que também desenvolve seu próprio sistema operacional para celulares, o Symbian, estaria também próximo de alcançar um acordo com o Google para utilizar o popular sistema Android, acrescenta o jornal.

As negociações fazemparte de uma tentativa do novo presidente-executivo da fabricante — o primeiro não finlandês a assumir o cargo — de recuperar a posição de competitividades nos Estados Unidos, um mercado dominado pelos sistemas da Apple, do Google e da Research In Motion (fabricante dos celulares BlackBerry).

Neste esforço para reestruturar a Nokia, Elop estaria planejando uma grande mudança no Conselho de Administração da empresa, segundo as fontes próximas à Nokia, o que pode se tornar público nesta quinta.

A informação do Wall Street Journal foi divulgada um dia depois da distribuição de um comunicado interno da Nokia em que o próprio CEO assegura que a Nokia é como uma “plataforma de petróleo em chamas”, devido aos numerosos e graves problemas que enfrenta.

“O primeiro iPhone começou a ser vendido em 2007 e até hoje não temos um produto que se aproxime dele. O Android entrou em cena há pouco mais de 2 anos e esta semana nos ultrapassou a liderança em volume de smartphones vendidos”, diz o executivo no comunicado interno.

