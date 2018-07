Depois de muitos rumores pré-lançamento, a Nokia oficializou o lançamento do N8, seu primeiro telefone com a nova versão do sistema Symbian ^3.

De novidade, ele vai ter saída HDMI para conectar o celular na televisão e tocar vídeos em alta definição, câmera com lente Carl Zeiss de exagerados 12 megapixels e 16 gigabytes de memória interna.

A tela inicial tem espaço para widgets retangulares, como no N97 e no 5800.

Ele chegará a alguns países no terceiro trimestre.