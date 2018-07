Lançado em 1997, sistema operacional não terá mais aplicativos novos e atualizações a partir de 1º de janeiro de 2014

SÃO PAULO – A crônica da morte anunciada do Symbian acaba de ganhar mais um capítulo. Aquele que já foi o sistema operacional mais usado em smartphones não terá mais aplicativos novos nem atualizações a partir de 1º de janeiro de 2014.

O comunicado foi feito pela Nokia em um blog dedicado a desenvolvedores de aplicativos nesta terça-feira, 8.

“Decidimos focar nossa atuação e investimento em smartphones para o Windows Phone, e nos próximos meses estaremos fazendo a transição das equipes de suporte do Symbian”, diz a nota.

Criado por uma parceria entre Nokia, Sony Ericsson e NTT DoCoMo, o sistema vinha sendo utilizado apenas pela companhia finlandesa nos últimos anos, embora o último smartphone a contar com o Symbian tenha sido o Nokia 808 Pure View, lançado em fevereiro de 2012. Nos EUA, as vendas de aparelhos com o sistema se encerraram ainda antes, em 2011.

Segundo a consultoria Gartner, em 2007, 63,5% dos smartphones vendidos eram Symbian; fatia essa que foi diminuindo de maneira drástica com a ascensão do Android, sistema operacional do Google. No último trimestre de 2012, o Symbian só abocanhou 2,6% das vendas de smartphones, contra 72,4% do Android.