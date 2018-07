FOTO: Luke MacGregor/REUTERS

As vendas de celulares genéricos provocaram uma mudança no mercado de telefones no ano passado de acordo com um novo levantamento da consultoria Gartner divulgado nesta quarta-feira, 9. Os telefones de marcas desconhecidas representaram, somados, vendas maiores do que as da Nokia e foram os principais responsáveis pela perda de participação da empresa líder de mercado. Em 2009 a Nokia era responsável pela venda de 36,4% dos celulares no mundo e passou para 28,9% em 2010. No total, celulares genéricos somaram 30,6% (por volta de 488,5 milhões de unidades) dos telefones vendidos no ano passado. Em 2009, eles representavam 16,5% do mercado ou 199,6 milhões de unidades.

“O declínio anual da Nokia não pode ser atribuído somente à deficiência da fabricante nos telefones mais avançados, mas também, em parte, é resultado do crescimento das vendas legítimas de celulares genéricos”, diz o Gartner em comunicado divulgado nesta terça. “O que vemos é um aumento do mercado potencial para os fabricantes de aparelhos móveis, a medida em que os consumidores estão mudando o comportamento, preferindo comprar telefones por meio de canais de vendas legítimos em vez de telefones usados ou no mercado cinza”, afirma no comunicado Carolina Milanesi, vice-presidente de pesquisas do Gartner.

A Nokia tem perdido espaço nas vendas de smartphones para fabricantes que apostaram no Android e para a Apple, com o iPhone, e perdeu, principalmente, a imagem de uma fabricante líder também em inovação tecnológica. O CEO, Stephen Elop, fará nesta sexta-feira, 11, uma apresentação sobre as estratégias da empresa e sobre um plano de reestruturação.

A fabricante vendeu 461,3 milhões de celulares em 2010, 4,65% a mais do que no ano anterior. No total foram vendidos 1,6 bilhão de celulares em 2010, sendo que 28,9% deles são da Nokia, ainda em primeiro apesar da queda. Em segundo lugar vem Samsung, que vendeu 281 milhões de aparelhos, ou 17,6% do total. As duas líderes de mercado ficaram bastante distantes das outras fabricantes como LG (com 7,1% do mercado), RIM (com 3%), Apple (2,9%), Sony Ericsson (2,6%) e Motorola (2,4%).

Vendas mundiais de aparelhos móveis para usuário final em 2010 (em milhares de unidades)

Empresa 2010 Unidades 2010Market Share (%) 2009 Units 2009 Market Share (%) Nokia 461.318,2 28,9 440.881,6 36,4 Samsung 281.065,8 17,6 235.772,0 19,5 LG Electronics 114.154,6 7,1 121.972,1 10,1 Research In Motion 47.451,6 3,0 34.346,6 2,8 Apple 46.598m3 2,9 24.889,7 2,1 Sony Ericsson 41.819,2 2,6 54.956,6 4,5 Motorola 38.553,7 2,4 58.475,2 4,8 ZTE 28.768,7 1,8 16.026,1 1,3 HTC 24.688,4 1,5 10.811,9 0,9 Huawei 23.814,7 1,5 13.490,6 1,1 Others 488.569,3 30,6 199.617,2 16,5 Total 1.596.802,4 100.0 1,211,239.6 100,0

Fonte: Gartner (Fevereiro de 2011)

Smartphones

Os números do Gartner também mostram o rápido crescimento da plataforma do Google para celulares, o Android, que terminou 2010 como o segundo sistema operacional mais usado nos celulares, presente em 22,7% dos 296,6 milhões de smartphones vendidos em 2010. No ano anterior, o Android era usado apenas em 3,9% dos smartphones.

Ele perde somente para o Symbian, usado principalmente em smartphones da Nokia. Cerca de 111,5 milhões (37,6%) de smartphones Symbian foram vendidos em 2010, mas o sistema teve um queda brusca. Em 2009 tinha 46,9% de participação.

Os smartphones BlackBerry, da Research in Motion, ficaram em terceiro lugar, com 16% de participação, ou 47,4 milhões de unidades.

As três plataformas, porém, estão presentes em diversos modelos, diferente do iOS, sistema usado no iPhone, que ficou com 15,7% do mercado de smartphones, ou 46,6 milhões de unidades vendidas em 2010. É de longe o modelo de smartphone de maior sucesso.

Vendas mundias de smartphones para consumidor final, por sistema operacional (milhares de unidades)

Plataforma 2010 Unidades 2010 Market Share (%) 2009 Unidades 2009 Market Share (%) Symbian 111.576,7 37,6 80.878,3 46,9 Android 67.224,5 22,7 6.798,4 3,9 Research In Motion 47.451,6 16,0 34.346,6 19,9 iOS 46.598,3 15,7 24.889,7 14,4 Microsoft 12.378,2 4,2 15.031,0 8,7 Other Oss 11.417,4 3,8 10.432,1 6,1 Total 296.646,6 100,0 172.376,1 100,0

Fonte: Gartner (Fevereiro de 2011)