Participação da fabricante finlandesa nas vendas de smartphones caiu pela metade no trimestre passado

HELSINQUE – A explosiva demanda pelo iPhone, da Apple, e por aparelhos com o software Android, do Google, impulsionaram em 48% as vendas de smartphones da Europa ocidental na comparação anual, enquanto a ex-líder de mercado Nokia perdeu mais posições no setor.

“Agora os smartphones dominam o mercado de telefones na Europa ocidental e as fabricantes com fortes portfólios no segmento estão consolidando suas posições”, disse o analista do IDC Francisco Jeronimo.

A Nokia caiu para a segunda posição no seu mercado doméstico no primeiro trimestre, enquanto a Apple a superou em smartphones e a Samsung em vendas totais de telefones.

No segundo trimestre, a fatia da Nokia no mercado caiu pela metade em relação aos três meses anteriores para apenas 11%, e a empresa finlandesa recuou no ranking de smartphones para baixo da Samsung, da desenvolvedora do BlackBerry, a Research In Motion, e da taiwanesa HTC.

“Aparelhos com Android de empresas como Samsung, HTC e Sony Ericsson lideraram o forte volume de vendas e capturaram a maior parte antes detida pelo Symbian (antigo sistema operacional da Nokia), conforme a Nokia se volta para o Windows Phone”, disse Jeronimo.

Os primeiros aparelhos da Nokia com o Windows Phone devem chegar ao mercado ainda neste ano.

O mercado da Europa ocidental recuou 3% em relação há um ano — após sete trimestres de crescimento — conforme a fraqueza da economia golpeia a demanda pelos aparelhos.

