Nokia planeja celular com Linux para o ano que vem

Contrariando as expectativas de uma brusca mudança de direção em sua linha de smartphones, a Nokia anunciou que planeja lançar apenas um modelo com o sistema Linux no ano que vem. O primeiro aparelho a usar o Linux Maemo é o N900, lançado este mês.

30/11/2009 | 14h23

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo