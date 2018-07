Xbox One já é fabricado no Brasil, mas de forma terceirizada. FOTO: Divulgação Xbox One já é fabricado no Brasil, mas de forma terceirizada. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Nokia, que agora pertence à Microsoft, recebeu sinal verde da Zona Franca de Manaus para produzir o Xbox 360 e o Xbox One no Brasil. O projeto foi aprovado pela Superintendência da Zona Franca (Suframa) nessa quinta-feira, 14, para que as instalações da fabricante de smartphones possam produzir os consoles da Microsoft por aqui.

O investimento será da ordem de US$ 52 milhões e deve gerar mais de 350 empregos, de acordo com estimativas da Suframa. Vale lembrar que os consoles da Microsoft já são produzidos no País desde 2011, mas de forma terceirizada em uma parceria da empresa de Bill Gates com a Flextronics.

Graças a essa política, a Microsoft conseguiu baratear o preço do Xbox 360, tendo conquistado a liderança da geração anterior de videogames frente ao PlayStation 3 — os últimos dados, de janeiro de 2013, coletados pela consultoria GfK, mostravam 85% de market share para o console da Microsoft.

Na atual geração de consoles, a empresa tem vantagem no preço praticado no varejo graças à produção nacional: enquanto o Xbox One tem preço sugerido de R$ 2,3 mil, o rival PlayStation, da Sony, custa R$ 4 mil.

Procurada pela reportagem, a assessoria da Microsoft disse não ter nenhum pronunciamento ou posição sobre a notícia até o momento.