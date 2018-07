MixRadio vem embarcado na linha Lumia da empresa e quer ajudar usuários a descobrir novos artistas

SÃO PAULO – A quantidade de serviços de streaming de música disponível para o brasileiro não para de crescer – em 2013, o País viu a chegada da Deezer e do Napster ao mercado. Agora é a vez da Nokia movimentar a cena com o seu MixRadio – embora este já seja muito mais uma repaginação do antigo Música, velho conhecido dos usuários da linha Lumia.

O chefe para as Américas da Nokia Entertainment, Anthony Montenegro, não vê, entretanto, que o MixRadio seja um concorrente direto dos outros serviços que povoam o mercado – e, para ele, a diferença está no ponto de vista do usuário. “Em serviços como o Deezer e o Spotify, e até mesmo o YouTube, é preciso que o ouvinte saiba o que quer escutar. Eu sou um fã de música e faço isso, mas a maioria das pessoas não é assim. Nós queremos ajudar as pessoas a descobrir músicas novas”, resume ele.

Para isso, a empresa se dedicou a criar um serviço que poderia ser chamado de ‘rádio on demand’. Ao mesmo tempo que disponibiliza um catálogo com mais de 20 milhões de canções, a Nokia também criou playlists editorializadas, divididas em gêneros e tendências. É por meio dessas listas que o MixRadio pretende apresentar novas músicas ao usuário – algo que já é feito também por outros serviços.

Para Montenegro, é através desse sistema que o MixRadio também dará oportunidade a novos artistas – uma crítica recorrente feita aos serviços de streaming, acusados por nomes como David Byrne, do Talking Heads, de não dar espaço à criatividade.

Por enquanto, o serviço está apenas presente na plataforma Windows Phone, mas Montenegro não vê previsão para se expandir para outros sistemas operacionais. “Estamos focados nos usuários de WindowsPhone, e focados no mobile. Temos uma grande vantagem, que é não precisar de cadastros: se você é dono de um Lumia, você já tem o MixRadio com você”, explica o executivo.

Quando questionado sobre o serviço de streaming de música da Microsoft dedicado para Xbox, o Xbox Music, Montenegro revelou que não houve interferência nenhuma da empresa de Bill Gates. “Por enquanto, temos o MixRadio e eles têm o serviço deles, e tudo permanece como está. Não somos concorrentes, somos complementares”, diz o executivo.