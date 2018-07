Fabricante de equipamentos de telefonia móvel pretende economizar 1 bilhão de euros com os cortes

HELSINKI – A Nokia Siemens Networks , segunda maior fabricante de equipamentos para telefonia móvel do mundo, está em negociações com sindicatos trabalhistas na Alemanha e na Finlândia sobre cortar mais de 4 mil postos de trabalho.

A Nokia Siemens prevê eliminar 2,9 mil postos na Alemanha e 1,2 mil na Finlândia, dentro do grande programa de reestruturação da fabricante, cujos planos incluem a demissão de quase 25% dos 17 mil empregados. A companhia visa a economizar cerca de 1 bilhão de euros (US$ 1,31 bilhão) por ano.

A empresa, que tem lutado para gerar lucro desde sua criação, em 2007, foi formada pela Nokia e pela Siemens, na esperança de gerar escala suficiente para liderar uma indústria dominada pela sueca Ericsson e, cada vez mais, por concorrentes chinesas.

Além disso, a Nokia Siemens tem enfrentado forte concorrência de preços, e os problemas econômicos na zona do euro forçaram as empresas de telecomunicações a cortarem gastos com equipamentos.

